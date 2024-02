Indiana Jones in versione urbana Alla scoperta della città “perduta“

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024)dei luoghi e delle storie di Brugherio. Parte domenica il primo ciclo di incontri, “Brugherio Storie e Luoghi, viaggiodel patrimonio storico-artistico brugherese“ voluto dall’assessoratoCultura per far conoscere il patrimonio storico e artistico spesso nascosto o poco conosciuto agli stessi brugheresi. Sarà un itinerario in quattro domeniche, sempre alle 15.30, ognuna dedicatavisita di un luogo simbolo di Brugherio, accompagnati da Ivan Bragante, storico dell’arte. Per partecipare occorre prenotarsi sul sito www.villeaperte.info. Si inizia domenica con una visita a Villa Fiorita (nella foto), oggi sede del municipio, ma che fu prima una casa nobiliare, poi un ospedale psichiatrico. Il ritrovo per i partecipanti è previsto in piazza Cesare ...