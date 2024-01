Incontro Meloni-Orban La lettera di Ilaria Salis | Trattata come bestia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 1 febbraio 2024) AGI -bilaterale tra la presidente del Consiglio, Giorgia, e il premier ungherese, Viktor, a Bruxelles. Il dialogo tra i due leader è durato circa un'ora. Ladal carcere Un memoriale scritto di proprio pugno dal carcere di Budapest, fatto arrivare il 2 ottobre scorso al consolato italiano per farlo avere al suo avvocato italiano: il testo, che contiene frasi choccanti sulle condizioni in cui è stata, è stato mostrato stasera in esclusiva dal Tg La7. "Sonounaal guinzaglio", "da tre mesi sono tormentata dalle punture delle cimici nel letto", "l'aria è poca, solo quella che filtra dallo spioncino": queste alcune delle frasi del memoriale della ...