Incontro Meloni-Orban a Bruxelles

(Di giovedì 1 febbraio 2024) 23.05 Il premier ungherese Viktorè arrivato da alcuni minuti all'hotel Amigo, nel centro di, dove avrà l'con il premier Giorgiadomani parteciperà al vertice Ue straordinario sulla revisione del bilancio e sugli aiuti all'Ucraina. Il vertice Ue ha l'obiettivo di raggiungere un accordo a 27 sulle nuove priorità di finanziamento comunitario, che includono un pacchetto di sostegno di 50 miliardi di euro (33 in prestiti e 17 in sussidi) per l'Ucraina fino al 2027.

