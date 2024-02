Incidente sull' A1 a Cassino | scontro tra due furgoni | 2 morti Traffico bloccato e 3km di coda

Matteo Di Pietro non andrà in carcere . Il 20enne accusato accusato di omicidio stradale aggravato e lesioni per l’incidente di Casal Palocco ha ... (news.robadadonne)

Il conducente, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell’auto causando l’impatto in cui ha perso la vita ...Nel primo pomeriggio di oggi, un incidente stradale ha coinvolto diverse vetture sull’autostrada, poco dopo l’area di servizio di Aci Sant’Antonio Est, in direzione Messina e prima dello svincolo di ...L'infortunio va ad aggiungersi agli altri due episodi registrati in due giorni tra l'Alto Milanese e l'hinterland di Milano ...