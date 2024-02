Incidente sulla Toscoromagnola | due feriti e strada chiusa a Montopoli

(Di giovedì 1 febbraio 2024)Val d’Arno (Pisa), 1 febbraio 2023 – Unle ha causato duee la chiusura della statale 67all’altezza di. Nello scontro sono rimasti coinvolti due veicoli. Laall’altezza del chilometro 30: il traffico in direzione è deviatoviabilità alternativa. Sul posto il personale delle forze dell’ordine e di Anas è impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile. Code e disagi per gli automobilisti che si trovano in zona.

Montopoli Val D’Arno (Pisa), 1 febbraio 2024 – Incidente sulla strada statale 67 Tosco Romagnola. È successo al km 30,000 a Montopoli in Val D’Arno, in provincia di Pisa. Il tratto è stato ...La giovane, una 23enne studentessa universitaria residente a Bari ma domiciliata in via Candio a Pavia, stava attraversando la strada sulle strisce. La giovane abita a circa 650 metri dal punto ...Incidente lungo la via Tosco Romagnola questa mattina poco dopo le 6 a Montopoli, in località Angelica. Due veicoli si sono scontrati, causando la chiusura del tratto stradale da parte di Anas.