Incidente sul lavoro nel sud pontino | operaio cade da 5 metri Ricoverato d’urgenza a Roma

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Pubblicato il 1 Febbraio, 2024 E’ undi 46 anni l’uomo rimasto ferito in modo serio dopo unin un cantiere edile a Formia; stando a quanto ci è dato sapere, sarebbe caduto da un’altezza di circa cinquein via Unità d’Italia. Residente a Minturno, il ferito è stato prima condotto presso il pronto soccorso di Formia e poi trasferito al San Camillo diper sottoporsi a un’operazione per le fratture riportate. Le sue condizioni, però, non sarebbero gravi. Si attendono le decisioni del Tribunale di Cassino che potrebbe anche decidere di sequestrare il cantiere per verificare se tutte le prescrizioni in materia di sicurezza siano state osservate.