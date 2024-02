Incidente in Corticella | donna travolta dal bus | ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Bologna, 1 febbraio 2024 – Venti giorni di prognosi, salvo complicazioni, e un’emorragia cerebrale. È ricoverata nell’area critica della Medicina d’urgenza del Maggiore la signora di 77 anni investita, questa mattina, da un bus in via di. La dinamica dell’è ancora al vaglio della polizia locale, che sta cercando di capire anche se la vittima abbia provato ad attraversare quando il semaforo era ancora rosso per i pedoni o si sia sporta e sia statadal bus. Il tratto in cui la signora è stata investita è nei pressi dell’incrocio con via di Saliceto, regolato da un semaforo, dove vige ancora il limite dei 50 chilometri orari, lungo la preferenziale dei bus. Erano circa le 8,15, l’autobus di linea 27 carico di passeggeri si dirigeva verso la periferia e, stando a quanto emerso dagli accertamenti, stava ...