Incidente in auto | trasporto d’urgenza al Cardarelli

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni alle ore 15’30 di oggi primo febbraio è intervenuta presso l’elisuperficie dell’ospedale Criscuoli di Sant’Angelo Dei Lombardi, per dare assistenza in fase di atterraggio e decollo all’eliambulanza del 118 che ha trasportato presso ildi Napoli un uomo di 39 anni originario di Mercato San Severino in provincia di Salerno, il quale alle ore 10’50 sempre di questa mattina aveva avuto unstradale sulla SS 400 nel territorio del comune di Sant’Angelo Dei Lombardi. Infatti in mattinata il malcapitato con la suavettura era sbandato finendo per diversi metri nella scarpata sottostante ribaltandosi e rimanendo intrappolato nell’abitacolo. Sempre la squadra di Lioni lo aveva estratto dall’e affidato ai ...

