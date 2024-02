Incidente a Susegana Ciclista investito e ucciso da un furgone | identificato il pirata della strada | è un 76enne

L’incidente è avvenuto in un punto impervio del canalone, una variante al percorso normale di salita alla cima Telegrafo ...Un 76enne si è autodenunciato per l’incidente di ieri a Sant’Anna a Colfosco dove l’automobilista non si è fermato a prestare soccorso ...SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TREVISO) - Ciclista travolto e ucciso da un furgone pirata: l'uomo si è costituito, era sotto choc. Si tratta di P.F. di 76 anni residente a ...