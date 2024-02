Incidente a Monte San Savino | ferito uomo di 59 anni

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nella notte scorsa, intorno all’una, si è verificato unstradale aSan, precisamente in viale Santa Margherita delle Vertighe. L’Emergenza urgenza della ASL Tse è prontamente intervenuta per prestare soccorso a seguito di un’auto finita fuori strada. Il protagonista dell’, undi 59, è stato soccorso e trasportato in codice 2 al Pronto Soccorso di Arezzo, grazie all’intervento rapido e professionale dell’ambulanza infermierizzata della Misericordia diSan. Le forze dell’ordine di Cortona e i Vigili del Fuoco sono stati altresì coinvolti nell’operazione di soccorso, fornendo il loro contributo per garantire la sicurezza della zona e gestire eventuali rischi derivanti ...

Tragico Incidente in provincia di Catanzaro . Due auto si sono scontrate sulla strada statale 106 all'altezza del km 171, in località ... (ilmessaggero)

Dopo quest’estate, quando i telefoni degli italiani avevano per la prima volta iniziato a squillare per le attività di test di IT Alert , ... (ilfattoquotidiano)

Pesaro 28 gennaio 2024 – Una Mazda guidata da un uomo di nazionalità marocchina di 39 anni si è scontrata per cause in corso di accertamento con una ... (ilrestodelcarlino)

In quell'incidente perirono i due piloti Claudio Garibaldi e Rosario Pierro. Da allora, avviata dai volontari del gruppo di Quiliano della Protezione civile, il tragico evento è ricordato con una ...Nel corso di un posto di controllo in via Salvatore Salomone Marino, le forze dell'ordine hanno fermato il 24enne che è apparso subito nervoso. Perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello c ...Bentornati al Sud, è ufficiale: in arrivo il terzo capitolo della saga con Alessandro Siani e Claudio Bisio Il 4 febbraio, prima domenica del mese, ingresso gratuito nei musei civici e nei siti ...