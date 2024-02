In visita alla squadra allo stadio Manzini carica la sua grande» Vis | | Dare tutto e non mollare mai»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Graditaieri"Benelli" dove Marco, campione paralimpico di taekwondo, ha incontrato lain vista della partita di domani (20,45 al "Benelli") contro il Gubbio. "E’ stato molto emozionante per me ricevere i saluti e l’abbraccio di molti giocatori della Vis – ha dettocampione nella vita e nello sport – io mi identifico in loro e anche nell’allenatore che li sta guidando".ha trasmesso la suaai ragazzi: "Ho detto loro die di nonmai. Voglio ringraziare tutti per l’accoglienza, è stata una bella emozione incontrare laVis"