In Un posto al sole si apre una nuova storia e quindi un nuovo problema sociale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Marina alla fine si è convinta, e accetta la decisione di Roberto di portare il piccolo Tommi all’asilo. Ma ha dovuto superare ancora una volta la sofferenza per la sua indisponibilità nel poter aver un figlio da Roberto. È da qui che nasce tutto il suo rancore e cattiveria. Ma ora a non volere accettare la scelta dell’asilo è Ida, la vera mamma di Tommaso. Nel frattempo un’altrasinella soap di Upas. Eun. Lo speculatore che ha cacciato Rosa di casa vuole prendere tutto il palazzo, per farci un hotel. I condomini si incontrano per una riunione in parrocchia, ed è qui che Rosa conosce ilparroco. Non sappiamo se ci aspetta un sequel di Uccelli di rovo, ma dai primi sguardi tra i due c’è una grande sintonia. Certamente ...