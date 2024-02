In Pianura padana un’imbiancata particolare | si chiama neve da nebbia e si forma così

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Al mattino di martedì 30 gennaio alcune località dellapadano-veneta, tra cui Parma e Verona, si sono svegliate con una sottile imbiancata di 1-2 centimetri di. Non si è trattato di un’ordinaria nevicata – dato che una robusta alta pressione confinava le perturbazioni ben oltre le Alpi, sull’Europa settentrionale – ma di unaprecipitazione che a volte si, debole, all’interno dello strato nebbioso vicino al suolo e che, se le temperature sono sotto zero (circa -4 °C nel caso di martedì), avviene innevosa. Spesso si parla di “chimica”, ma è una denominazione inappropriata, perché l’acqua in tutte le sue manifestazioni ha sempre una natura “chimica” (H2O, due atomi di idrogeno e uno di ossigeno) e non solo in questo caso, quando si vorrebbe ...