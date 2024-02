In diretta su Parc Fermé il DTM Esports Pro Championship 2024

Leggi tutta la notizia su sportintv.eu

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Chi correrà nel campionato DTMPro? Per decretare i 32 posti di partenza permanenti della serie, che vanta un montepremi di 50.000 euro, i migliori sim racer d’Europa si sfidano in due gare a colpi di fulmine il 19 gennaio e il 2 febbraio. La prima occasione è stata la Shoot-Out 1 … L'articolo proviene da Sport in TV.