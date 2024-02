In Cina è virale il caso dell’incidente dello chef Daniele Ferrari | mi sono fatto un’idea del perché

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) di Gianluigi Perrone*del ristorante Niko Romito nel Bulgari Hotel di Pechino,, originario del Varesotto ma impiegato inda 6 anni, ha subito un grave incidente stradale che richiede urgenti operazioni di ricostruzione polmonare e facciale. Il sistema sanitario ingli impone il ricovero in un ospedale internazionale al costo di 900mila RMB, più di centomila euro, che, a quanto pare, l’assicurazione lavorativa del 35enne non coprirebbe. La comunità italiana si è attivata con una iniziativa chiamata Together for, che ha raccolto una parte consistente della cifra necessaria. La notizia ha avuto un certo risalto sulla stampa cinese, che ha puntato il dito contro il brand Bulgari, parte del Gruppo francese LVMH, che si sarebbe rifiutato di coprire le ...