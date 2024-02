In Arabia Saudita una piattaforma petrolifera diventa un complesso turistico

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nel cuore della rivoluzionaria Vision 2030 dell’, un nuovo capitolo epocale sta per prendere vita. Mentre la megalopoli di Neom emerge dal deserto, segnando il futuro della lussuosa destinazione turistica, l’punta a un’esperienza unica al mondo: il primo hotel su una. Il progetto, denominato Rig e sviluppato dalla Oil Park Development Company, è un’audace combinazione tra le radici petrolifere del Regno e la sua aspirazione are la meta turistica di lusso per eccellenza. Situato a 40 km dalla costa, vicino all’isola di Al Juraid e al giacimento petrolifero di Berri nel Golfo Arabico, il Rig è destinato a celebrare l’eredità e la tradizionenel settore del petrolio e del ...