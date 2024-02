Immediapress Quercus genera un rendimento del 26% agli obbligazionisti attraverso il Permitting Development Green Bond

(Di giovedì 1 febbraio 2024)paga una cedola sottoforma di partecipazioneutili, dopo due rimborsi anticipati di capitale, con il primoemesso per investire nello sviluppo di permessi per costruire impianti fotovoltaici.Real Assets Limited (), la societa' specializzata in investimenti nel settore delle rinnovabili e della transizione energetica con sede a Londra, ha emesso

Quercus paga una cedola sottoforma di partecipazione agli utili, dopo due rimborsi anticipati di capitale, con il primo green bond emesso per investire nello sviluppo di permessi per costruire impiant ...Quercus paga una cedola sottoforma di partecipazione agli utili, dopo due rimborsi anticipati di capitale, con il primo green bond emesso per investire nello sviluppo di permessi per costruire impiant ...