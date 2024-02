Ilary Blasy choc | “Francesco? Ecco con chi l’ho condiviso…”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 febbraio 2024) UnaBlasi sorridente, quella apparsa alla presentazione del libro autobiografico Che Stupida. Con tante novità alle spalle, a partire dal nuovo fidanzato Bastian Muller, mai nominato all’interno del testo ma con il quale potrebbe pensare anche a un passo importante nei prossimi mesi: “Il secondo matrimonio? Dicono sia più bello del primo”. Determinata, insomma, a voltare pagine e sicura della sua scelta, quella di divorziare dopo 20 anni di legame conTotti: “Sono felice – ha spiegato – La vita non finisce con il divorzio, vorrei dirlo a tutte le donne. Ora inizia una nuova fase”. Un fallimento? “Assolutamente no, non bisogna viverla così. Bisogna pensare al futuro, il mio avvocato dice che dovrei fare la mental coach per i separati”. “Ho vissuto un fidanzamento sotto i riflettori, un matrimonio sotto i riflettori e ora una ...