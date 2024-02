Ilary Blasi | svelato il suo futuro in televisione | ecco quale programma condurrà

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Un grosso cambiamento ha scosso L’Isola dei Famosi, la cui nuova edizione non vedrà piùal timone. La conduttrice romana, infatti, verrà sostituita da Vladimir Luxuria che, fino allo scorso anno, svolgeva il ruolo di opinionista. Quindisarà adesso ildella? A quanto pare sarebbe escluso l’addio a Mediaset, in quanto la donna resterà a disposizione dell’azienda. I vertici, non a caso, le avrebbero proposto la conduzione diun altrotelevisivo.: ilsul piccolo schermo Solo qualche settimana fa,ha fatto parlare di sé per il suo documentario Unica. Ancora disponibile su Netflix, il progetto della conduttrice, per raccontare la sua ...