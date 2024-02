Ilary Blasi scalzata dall’Isola condurrà un altro programma Mediaset | ecco quale

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 1 febbraio 2024) È ormai ufficiale:non sarà la conduttrice della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, in onda probabilmente a partire dal prossimo aprile. La conferma è arrivata direttamente dall’amministratore delegato di, Pier Silvio Berlusconi, ilnel corso della conferenza stampa “Innovazionee la Tv del 2024” ha anche ufficializzato Vladimir Luxuria alla conduzione del. Perperò nessuna porta chiusa. L’ex moglie di Francesco Totti dovrebbe approdare a Battiti Live, lo show condotto per alcuni anni da Elisabetta Gregoraci. L’indiscrezione – che troverebbe fondamenta concrete in quanto confermata anche da Berlusconi, è stata trapelata nelle scorse ore da Davide Maggio: Per l’ex signora Totti si spalancano le porte di ...