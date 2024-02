Ilaria Salis | Salvini | capisco padre | ma

(Di giovedì 1 febbraio 2024) 10.35 "Da genitorel'ansia e anche alcune dichiarazioni originali deldi, Roberto. E' giusto che il governo sia impegnato con tutte le forze per tutelare la ragazza e ne auspico la completa e rapida assoluzione". Così il vicepremier,. "Ribadisco però cheè stata bloccata con un manganello e in compagnia di un estremista.In caso di condanna per violenze, a mio modo di vedere, l'opportunità che entri in classe per educare e crescere bambini è nulla"

I ceppi alle mani e alle caviglie e una sorta di guinzaglio in vita: le immagini di Ilaria Salis, l’attivista monzese di 39 anni detenuta da un anno in Ungheria con l’accusa di aggressione ai danni di ...I presidenti richiedono un intervento immediato alle autorità italiane, inclusi il Governo Nazionale, il Ministero degli Esteri e all’Ambasciata Italiana in Ungheria affinché si adoperino prontamente, ...Il vicepremier: "In caso di condanna per violenze, a mio modo di vedere, l'opportunità che entri in classe per educare e crescere bambini è nulla" Matteo Salvini torna a parlare di Ilaria Salis, ...