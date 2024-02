Ilaria Salis; vertice Meloni-Orban a Bruxelles

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Giorgiae Victordopo la prima telefonata di due giorni fa si sono incontrati oggi di persona aai margini deleuropeo per discutere del caso di, la giovane anarchica in carcere ed a processo con l'accusa di aggressione e tentato omicidio.

«Da genitore capisco l'ansia e anche alcune dichiarazioni originali del padre di Ilaria Salis, Roberto. È giusto che il governo sia impegnato con tutte le forze per tutelare la ragazza e ne auspico la ...21.20 SPLENDIDA CORNICE Geppi Cucciari, con la sua consueta ironia, prova a raccontare il mondo di oggi attraverso libri, film, social, televisione e arte. Tanti ospiti portano in tv parole e aneddoti ...Resa pubblica in esclusiva dal Tg La7, la lettera per il suo avvocato ricostruisce le difficili condizioni nel carcere di Budapest ...