Ilaria Salis | Salvini | “Capisco il padre ma se condannata non la vorrei in classe”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il vicepremier: "In caso di condanna per violenze, a mio modo di vedere, l'opportunità che entri inper educare e crescere bambini è nulla" Matteotorna a parlare di, l'insegnante detenuta da un anno in Ungheria. “Da genitorel’ansia e anche alcune dichiarazioni originali deldi, Roberto

Roma, 1 feb. (askanews) – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani terrà l’informativa urgente del Governo sulla vicenda di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria, l’8 febbraio alle 10,30 alla Camera dei d ...È stato orribile vedere una detenuta con mani e caviglie legate, trovo che tale trattamento sia ingiusto, a prescindere, come tu ben sottolinei, dai reati che vengono contestati a Ilaria Salis. Non ...Per il momento dal premier ungherese, Viktor Orban, non sembrano arrivare grandi segnali di apertura sulla detenzione di Ilaria Salis.