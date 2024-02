Ilaria Salis | Orban vede Meloni | “Mi muoverò per equo trattamento Non posso influenzare i giudici”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 1 febbraio 2024) “Ho raccontato nei dettagli il casoal premier Giorgia. Le ho detto che la magistratura non dipende dal governo, ma dal Parlamento”. Così il premier ungherese Viktor, parlando con i cronisti al termine di un incontro di un’ora con il presidente del Consiglio italiano a Bruxelles. “L’unica cosa di cui sono legittimato a fare – ha spiegato – è fornire i dettagli del suo” in carcere e “esercitare un’influenza perché abbia un”. Poi ha aggiunto: “ha potuto fare delle telefonate e non è stata isolata dal mondo. Tutti i diritti saranno garantiti”. “Ho fornito atutti i dettagli del caso… – ha detto ...