Ilaria Salis | Orban | “Non è stata isolata Mi muoverò per equo trattamento”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Bruxelles, 1 febbraio 2024 – Qualcosa si muove sul caso di, come spiegato anche dal papà della giovane brianzola detenuta da 11 mesi in Ungheria e accompagnata in aula l’altro giorno incatenata mani e piedi. Il premier ungherese Viktorha rilasciato delle dichiarazioni dopo aver parlato con la premier Meloni in un’ora di colloquio all’hotel Amigo a Bruxelles. Il memoriale di: “Nel cibo pezzi di plastica e capelli. Senza carta igienica e sapone” "Ho detto che ha potuto fare delle telefonate e non èdal mondo. Non è corretto dire così”, ha esordito. E ha aggiunto: “Ho raccontato nei dettagli” il casoalla premier Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ...