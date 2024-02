Ilaria Salis | la lettera dal carcere di Budapest | le condizioni della maestra italiana a processo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 1 febbraio 2024)39enne, denuncia ledi vita in, in cui è detenuta dal 13 febbraio del 2023, giorno in cui è stata arrestata. L’accusa è quella di aver aggredito, assieme ad altri, due estremisti di destra durante la contestazionemanifestazione neonazista che “celebra il giorno dell’onore”. La descrizionesua situazione detentiva, in cui si trova da ormai quasi un anno, ci arriva in una, che consegnò al suo avvocato il 2 ottobre dello scorso anno. La donna, le cui immagini in catene hanno suscitato proteste e indignazione, aveva denunciato ledei detenuti per permettere agli avvocati di Gabriele Marchesi, suo coindagato, per ...