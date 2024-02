Ilaria Salis | la denuncia | “Sono stata costretta a firmare verbale in ungherese”

Dopo l’udienza di lunedì 29 gennaio, quella in cui è stata portata in aula con guinzaglio e catene ai piedi, a Ilaria Salis è stato fatto firmare ... (open.online)

L’avvocato: “Non ha avuto scelta: è molto preoccupa. Mi chiedo se fosse una forma di intimidazione o un tentativo di spaventarla” ...«Stiamo chiedendo di verificare il rispetto dei diritti» di Ilaria Salis. Quello con le manette «è un trattamento riservato in diversi Stati occidentali, noi non lo ..."Le hanno fatto firmare un foglio in ungherese. E non sa neanche lei che cos'ha firmato. Credo che non sia una procedura corretta".