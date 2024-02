Ilaria Salis | informativa urgente di Tajani l’8 febbraio in Parlamento Budapest | “Bugie inventate da sinistra e Ong”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il ministro degli Esteri Antonioterrà l’del Governo sulla vicenda dil’8alle 10.30 alla Camera dei deputati e alle 12.30 al Senato della Repubblica. È quanto comunica l’ufficio stampa del ministro per i rapporti con il, Luca Ciriani.farà il punto insul caso dell’antifascista detenuta in Ungheria perché accusata di un’aggressione a due neonazisti. Proprio mentre è stata diffusa la lettera della 39enne di Monza detenuta da 11 mesi nel carcere di Bucarest (nella quale denuncia le condizioni di detenzione) in Italia prosegue la polemica politica. In particolare la Lega continua i suoi attacchi rivolti all’attivista. “In caso di condanna per violenze, a mio ...

Il vicepremier: "In caso di condanna per violenze, a mio modo di vedere, l'opportunità che entri in classe per educare e crescere bambini è nulla" Matteo Salvini torna a parlare di Ilaria Salis, ...