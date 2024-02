Ilaria Salis | il videoappello di Morgan sui social “Lo Stato di diritto è un cardine di civiltà”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Milano, 1 febbraio 2024 – “Lodiè undella, il rispetto del principio di innocenza fino a prova contraria è quello che chiediamo per, oltre a condizioni di detenzione dignitose”. È quanto chiedein unperpubblicato su Instagram., l'appello di“Sono certo che il Governo - continua il cantautore - possa fare di tutto per ottenere dall'Ungheria che cessi la violazione dei diritti fondamentali di”.aveva già firmato un appello perlanciato dagli ex compagni di scuola della 39enne, che ha frequentato il ...

“Anche in Ungheria c’è l’autonomia dei giudici e i governi non entrano nei processi” ma “quello di cui ho parlato col primo ministro ungherese ... (ilfattoquotidiano)

“Una eventuale detenzione in Italia va discussa quando sapremo come va il processo” di Ilaria Salis . È quanto ha detto la presidente del Consiglio, ... (lanotiziagiornale)

Roma, 1 feb – Tra i numerosi esponenti della sinistra a difendere Ilaria Salis non poteva mancare Elly Schlein, la quale si unisce al coro dei vari “riportiamola a casa” “Ilaria libera” e varie opere ...Meloni ha detto che una eventuale detenzione in Italia di Ilaria Salis va discussa quando si saprà come andrà il processo.Matteo Salvini ha rilasciato dichiarazioni preoccupanti sul caso di Ilaria Solis, detenuta milanese in Ungheria.