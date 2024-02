Ilaria Salis | il «piano Zaki» per riportarla in Italia | espulsione dall' Ungheria dopo la condanna

Bruxelles, 1 febbraio 2024 – Qualcosa si muove sul caso di Ilaria Salis , come spiegato anche dal papà della giovane brianzola detenuta da 11 mesi in ... (quotidiano)

Il Secolo può vantare una primogenitura: non sarà, ci siamo detti, che a forza di santificare Ilaria Salis la faranno passare per una Giovanna ... (secoloditalia)

Ilaria Salis non può tornare subito in Italia, ma un suo trasferimento agli arresti domiciliari a Budapest è il primo passo affinché, grazie alle norme europee, possa ...Ma il memoriale dell'insegnante in prigione a Budapest, raccontano un versione opposta: cimici nel letto, scarafaggi nei corridoi e vitto scarso. Oggi a Bruxelles il leader cercano accordo su finanzia ...L'attivista italiana 39enne è in carcere a Budapest da 11 mesi. Da sempre attenta ai temi sociali e antifascista. Ha partecipato alla fondazione del centro sociale Boccaccio a Monza, faceva la maestra ...