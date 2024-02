Ilaria Salis | il padre | Quereliamo Matteo Salvini per diffamazione

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Si alzano i toni tra la Lega e Roberto, ildella 39enne milanese in carcere da quasi un anno a Budapest: "Abbiamo preparato la querela controper la questione del gazebo. Quella è unagrave. Abbiamo un cittadino che sta affogando e dei politici che invece di salvarlo, pressano la testa sotto l'acqua: la querela è pronta ma deve firmarla mia figlia. Poi la formalizzeremo". Il Carroccio dice di prendere atto "con curiosità" della scelta di querelaree di continuare a battersi "affinché i diritti della donna detenuta in Ungheria siano tutelati". Poi un nuovo affondo: la Lega auspica "chevenga assolta rapidamente da tutte le accuse, a differenza di quanto è avvenuto in altra vicenda chiusasi con sentenza di condanna confermata in Cassazione ...