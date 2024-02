Ilaria Salis | il padre | “Pronti a querelare Salvini per diffamazione”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roberto, ildi, la maestra 39enne detenuta in Ungheria da quasi un anno con l’accusa di aver partecipato all’aggressione a un gruppo di neonazisti, è pronto aper– dopo aver ottenuto la procura dalla figlia – il ministro e leader della Lega Matteoper quanto riferito in merito all’assalto del gazebo del Carroccio a Monza. Lo confermano fonti vicine alla 39enne. Da quanto si apprende, la famiglia avrebbe deciso dianche Giuseppe Brindisi e Alessandro Sallusti. Il vicepremier intervenendo sulla vicenda aveva affermato che “il fatto che”“sia sotto processo anche in Italia per altri episodi di violenza e altre aggressioni sicuramente è spiacevole, però le ...

Roma, 1 feb. (askanews) – “La lamentela, la giusta critica all’esibizione della detenuta in Ungheria, sia pure imputata di un reato grave, poi speriamo che venga derubricato, sta nel fatto che è stata ...Il 29enne siciliano Filippo Mosca è in carcere da nove mesi in Romania, in condizioni difficili secondo il racconto della madre: «Mio figlio come Ilaria Salis» ...Il caso Salis viene usato per sfilare Orban a Meloni: è questa la strategia di Salvini nello schema conservatori contro sovranisti.