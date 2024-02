Ilaria Salis | c’è un altro caso in Romania | testimonianza shock

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Oltre ad, c’è unche riguarda un italiano detenuto all’estero: arriva laContinua a far discutere la vicenda che riguarda. Ovvero la 39enne di Monza che si trova, da quasi un anno, nel carcere di Budapest in condizioni del tutto inaccettabili. A quanto pare, però, non è affatto l’unica visto che sempre dall’estero arriva un’altra vicenda del genere che vede come protagonista un nostro connazionale. Si tratta di Filippo Mosca, 29 anni ed originario di Caltanissetta, che dalla fine del mese di aprile dello scorso anno si trova nel carcere di Costanza, in. Non c’è solo ildi(Ansa Foto) Cityrumors.itIl ...