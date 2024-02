Il tricolore si trasforma in campo Azzurri | un secolo di emozioni

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Dal momento che la bandiera italiana è il"verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni", come stabilisce l’articolo 12 della Costituzione, saranno in molti a chiedersi il perché della maglia azzurra indossata nello sport. A cominciare dalla nazionale di calcio che più di tutte infervora gli italiani. Si tratta dell’azzurro, o meglio, del "blu Savoia": colore distintivo della "fascia" araldica (a ornamento dello scudo nobiliare e gli abiti) dell’ex casa regnante, nonché delle divise delle truppe sabaude nell’età risorgimentale. La prima disciplina sportiva ad adottare la maglia azzurra è proprio il calcio. E da quella discendono tutte le altre. All’esordio del 15 maggio 1910 – 6 a 2 contro la Francia all’Arena civica di Milano – la squadra indossa una casacca bianca, con polsini e collo inamidati e orlati di un nastro ...

