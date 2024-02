Il teatro racconta il valore dell’arte per l’uomo moderno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Uno spettacolo che si interroga sul ruolonella vita degli uomini di oggi. Una rappresentazione teatrale che ne ribadisce ilcome strumento di espressione dei più profondi e segreti moti dell’anima. È quella che verrà portata in scena domani e sabato alle 20.30 (in replica domenica alle 17) al Crf, il Centro di ricerca e formazione Carossia di via Baccelli a Lissone, sotto il titolo “Il lento svelarsi“. Protagonista l’attrice Irene Carossia, qui nelle vesti di autrice, regista e interprete. "In un’epoca di contatti virtuali e di ferite reali, dove regna l’indifferenza – spiega Carossia –, l’arte continua a celebrare la vita, con cuori palpitanti di verità e passione". Prenotazioni a [email protected] . F.L.