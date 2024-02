Il tabellone di Flavio Cobolli a Montpellier | il sogno è l’incrocio con Holger Rune

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Settima vittoria su otto incontri disputati nel 2024 per, che si conferma competitivo anche sui campi di cemento indoor europei e accede ai quarti di finale dell’ATP 250 di. Dopo il successo in rimonta 6-0 al terzo su Gael Monfils, il ventunenne romano ha spazzato via al secondo turno l’altro francese Constant Lestienne per 6-4 6-1 racimolando punti preziosi per continuare a scalare il ranking mondiale. Domani, ai quarti,giocherà da sfavorito contro il temibile croato Borna Coric (n.37 ATP, fu 12° al mondo nel 2018) per cercare di agguantare il miglior risultato della carriera nel circuito maggiore. L’azzurro infatti, prima di questa settimana, vantava una sola presenza ai quarti di finale di un torneo ATP (sulla terra rossa nel 250 di Monaco di Baviera lo scorso aprile). In caso di ...