Il secondo matrimonio ancor più bello | Ilary Blasi | una decisione clamorosa?

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Esce Che stupida, il romanzo di. Qui l'ex conduttrice de L'Isola dei Famosi racconta la sua verità sulla fine della storia con Francesco Totti. Ma non solo. Premettendo che "se ultimamente non ho postato molto non vuol dire che non sia felice". Per la"la felicità non si misura sui social network". La sua è stata una vita da copertina: "Ho vissuto un fidanzamento sotto i riflettori, unsotto i riflettori e ora una separazione sotto i riflettori - spiega durante la presentazione del suo libro a Milano - Ho sposato Francesco, ma anche il capitano della Roma: l'ho condiviso con tutti e adesso ho scoperto anche in altri sensi". La frecciata è quella legata ai tradimenti e, in particolare, alla nuova relazione dell'ex con Noemi Bocchi. "A ferirmi piu? di ogni altra cosa era che anche le persone ...