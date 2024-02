Il ritorno della giacca passe-partout che per la primavera estate 2024 si tinge di colori tenui e morbidi | per la pace dei sensi e dei look

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Perfetto per il giorno, come per la sera, per i meeting di lavoro così come per le cene romantiche. Ode al blazer chiaro che per latorna a gareggiare sul podio già dei must-have di stagione. Lain grado di trascendere quasi ogni tendenza stagionale quest’anno sidi una palette neutra fatta di nuanceed eteriche, per accompagnarci in qualsiasi occasione. Una suggestione che prova a soddisfare tutta la voglia che già abbiamo diconfermata anche da Vittoria Ceretti che nella nuova campagna pubblicitaria di H&M Studio dedicata alla stagione primaverile indossa ...