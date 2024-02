Il ritiro dei pasdaran | la campagna Usa e i raid mirati | cosa può succedere in Medio Oriente

"Quello che deprime è l'inadeguatezza del nostro basket, ma non solo in EuroLeague, appena varchiamo le Alpi. Sembra che il nostro basket non esiste più. Vero che la ..."Quello che deprime è l'inadeguatezza del nostro basket, ma non solo in EuroLeague, appena varchiamo le Alpi. Sembra che il nostro basket non esiste più. Vero che la ...Vittoria per l'Associazione Apnoici Italiani APS e da Adusbef APS: "Soddisfatti, è prevalso il diritto alla salute" ...