Il rinnovo di Allegri | il futuro di Conte | intrecci e retroscena che legano Juventus e Milan

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il mercato di gennaio è agli sgoccioli, per l’ennesimo anno la sessione invernale sembra essersi rivelata una finestra utile più a puntellare la rosa, con operazione al risparmio che un mese utile a rinforzare il proprio organico con colpi a effetto. Le casse dei club di Serie A piangono. Niente top player, a tenere banco, negli ultimi giorni, non è una notizia legata a una trattativa legata al destino di un calciatore, bensì a quello di due allenatori. A loro modo, due top player del ruolo: Massimilianoe Antoniova verso ilcon la? Dopo due anni complicati nei quali ha ricostruito ladalle macerie del post 9° scudetto consecutivo e della scelta azzardata di puntare su Andrea Pirlo,è tornato al timone della sua ...

Per la Juventus e per Massimiliano Allegri ci sono alcuni passaggi importanti prima di mettersi a sedere per parlare del futuro. Prima di tutto,... (calciomercato)

Calciomercato live, le news di oggi, giovedì 1 febbraio. A poche ore dalla fine del mercato di riparazione (finirà alle 20), continua la ricerca di rinforzi da parte delle ...Per la Juventus e per Massimiliano Allegri ci sono alcuni passaggi importanti prima di mettersi a sedere per parlare del futuro. Prima di tutto, c`è il termine.La Juve pensa alle ultime mosse per gennaio ma pensa già al futuro: il piano prevede di accontentare le richieste del nuovo allenatore. Oggi alle ore 20 si chiude la sessione invernale del calciomerca ...