Il rapporto Istat Nuovo record per l’occupazione Ma cresce il numero degli inattivi

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Per trovare un altro dato simile si deve tornare al dicembre 2008. È da allora che in Italia non si registrava un tasso di disoccupazione al 7,2%. Ed è addirittura dal luglio del 2007 che non si aveva un livello di disoccupazione giovanile al 20,1%. Si spiega, dunque, come il governo canti vittoria. Ma il merito principale è della capacità di tenuta delle imprese. Tant’è che, come osserva l’esperto del mercato del lavoro Emmanuele Massagli, presidente della fondazione Tarantelli, "va confermandosi, seppure con qualche rallentamento non anomalo a fine anno, il trend che tanto agita, per motivi diversi, gli economisti (che non si spiegano i dati in miglioramento in un contesto macroeconomico in peggioramento) e i politici (che vorrebbero, da una parte, ascriversi ogni merito e, dall’altra, contestare al governo dati negativi). Il mercato del lavoro italiano è ancora in crescita e la ...