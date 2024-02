Il racconto di una mamma in ansia | “Mia figlia scappata dalla comunità”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Montecatini, 1 febbraio 2024 – “Che cosa sta succedendo a miaall’interno di quella? Qualcuno non ha controllato quello che faceva come avrebbe dovuto?» Una donna residente in Valdinievole è angosciata per la situazione in cui si troverebbe la, una ragazzina di 12 anni, affidata a una struttura della Versilia, in seguito a un provvedimento convalidato dal tribunale dei Firenze. Per questo l’avvocato Sabrina Serroni del foro di Prato ha appena depositato una querela alla procura di Lucca, dove chiede all’autorità giudiziaria, per conto della madre, di perseguire tutti quelli che saranno ritenuti responsabili in questa vicenda. La ragazzina, lo scorso novembre, si è presentata ai servizi sociali dichiarando di non voler tornare a casa, a causa delle minacce e delle percosse che avrebbe subito...