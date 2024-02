Il Questore chiude la discoteca abusiva per 15 giorni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Anzola Emilia (Bologna), 1 febbraio 2024 - Unaè stata chiusa per 15su ordine delsia perché non aveva le autorizzazioni per l'attività di pubblico spettacolo, sia perché presentava criticità dal punto di vista della sicurezza. Il tutto è accaduto sabato sera ad Anzola Emilia quando polizia e carabinieri hanno ispezionato il locale in collaborazione con i vigili del fuoco, ispettorato del lavoro e agenti della polizia locale. Dagli accertamenti è emerso che l'esercizio non era in regola sotto il profilo delle autorizzazioni per l'attività di pubblico spettacolo. Oltre a questo, sono state riscontrate due criticità di sicurezza pubblica: le uscite di sicurezza erano "occultate e non facilmente raggiungibili", spiega la Questura in una nota, e l'impianto di riscaldamento della ...