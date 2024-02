Il ' quarto anello' di San Siro è la mossa della disperazione di Sala

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il rilancio di Beppesembra non aver suscitato particolari emozioni in Milan e Inter. Ristrutturare Saninserendo un '' tra primo e secondo, garantire qualche posto hospitality in più, mantenere una capienza da 70mila posti e aprire alla cessione a lunghissimo termine dei diritti sulla superficie sono carte gettate su un tavolo che pare ormai sparecchiato da qualche mese. Anche l'idea che la ristrutturazione di Sansia l'unica opzione, dopo che dal 2019 i due club hanno chiarito di non volerla prendere in considerazione, appare fuori tempo massimo. Anche nel proporre un progetto che non costringa ad emigrare durante gli interventi. Unadi un sindaco consapevole del rischio ormai concreto di trovarsi ...