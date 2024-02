Il “Professore” David Logan si ritira | nel suo passato anche Avellino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“A questo punto della mia carriera credo di aver fatto tutto quello che erano possibile in questo gioco. Voglio ringraziare mia moglie e i miei figli per il supporto di questi anni, Voglio ringraziare il mio agente e ogni team di cui abbia fatto parte. Spesso, quanto pensi di essere alla fine di qualcosa, sei all’inizio di qualcosa d’altro. Mi ritiro dal gioco che amo“. E’ il messaggio cheha affidato ai social sul profilo Instagram di John Foster, agente del giocatore, dove annuncia il ritiro del play statunitense naturalizzato polacco. Nel complesso la sua annata è straordinaria con la Givova Scafati tenendo conto che ha 41 anni. Meno di un mese fa ha segnato 26 punti in 26 minuti contro Brindisi. Tre giorni fa ha lasciato l’Italia di notte e dopo qualche ora è partito per Chicago, la città dov’è nato, senza ...