Il produttore dei “Soliti idioti“ Massimo sul red carpet di casa | Qui è scattata la magia È il mio cinema Paradiso

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ci sarà anche buona parte del cast sabato sera all’Excelsior per la proiezione dei “I3 – il ritorno“, film comico che vede di nuovo insieme il duo Biggio-Mandelli con la carovana di caricature proposte fin dalla prima serie passata su Mtv. A fare gli onori dici sarà il cesaneseSchiavon, da anni volontario dell’Excelsiore Teatro, poi con una lunga carriera da professionista nel mondo della produzionetografica come direttore della fotografia e oggi anchedi questa pellicola, con la suaRoadmovie, fondata insieme ad Emilio Giliberti. Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, insieme ad altri componenti del cast, incontreranno il pubblico in sala a una settimana dall’uscita di questo terzo ...