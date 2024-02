Il piano Zaki di Giorgia Meloni per portare via Ilaria Salis dal carcere in Ungheria

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 1 febbraio 2024) «Ha potuto fare delle telefonate e non è stata isolata dal mondo. Non è corretto dire così». Parlando con i giornalisti al termine dell’incontro notturno con, il premier dell’Viktor Orbán ha negato il trattamento raccontato danel suo memoriale dala Budapest. Orbán ha anche detto che la magistratura nel paese non dipende dal governo ma dal Parlamento. «L’unica cosa in cui posso essere a sua disposizione è l’ambiente del detenuto. È lì che ho un’influenza legittima per garantire che debba essere fornito un trattamento equo», ha aggiunto. Eppure, raccontano oggi i retroscena dei giornali,ha unper riin Italia. Unche prevede ...