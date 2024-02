Il Papa accetta il piano di Pechino e Xi gli fa nominare i vescovi

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ieri, alle 12 in punto, la Santa Sede ha comunicato l’avvenuta ordinazione episcopale di mons. Pietro Wu Yishun, nuovo vescovo della prefettura apostolica di Shaowu, in Cina. E’ il terzo vescovo ca... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

SANITÀ. Continuano i disagi all’ospedale per il nuovo software. «Per certe prestazioni, se preaccettate, ci si può presentare direttamente in sala». (ecodibergamo)

L’appello per la pace in Medio Oriente, Ucraina e in tutti i luoghi attraversati da quello che ha definito “un vero e proprio conflitto globale”; ... (secoloditalia)

“L’ira è un vizio dilagante, un vizio particolarmente tenebroso, un vizio distruttivo dei rapporti umani”. Lo ha detto Papa Francesco, nella...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNews il ...Il caso di Ilaria Salis continua a tenere banco, a due giorni dalle foto choc della 39enne in catene alla prima udienza del processo a Budapest. «Si inizia a vedere un po' di ...Hanno gettato due bambini piccoli dalla finestra ed ora hanno subito la pena capitale. Siamo nel 2020, in Cina. Zhang Bo e Ye hanno una relazione. Lei, Ye, è l’amante che però inizialmente non sapeva ...