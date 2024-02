Il Pagellone di Calciomercato | Milan bocciato | Juventus 6 | 5 e Roma 7 Inter in prospettiva | Bologna regina

La gara di ritorno dei quadri di finale Coppa Italia tra la Juventus Women e la Sampdoria si giocherà alle ore 15 del 7 febbraio. Le bianconere ripartiranno dallo 0-4 dell'andata.Si è appena chiusa a finestra invernale di calciomercato in Serie A: dalla Juventus che ha pensato a presente e futuro, ai botti finali della Roma, passando per il tentativo di raddrizzare la stagione ...18.20 - E' bloccato Maistro. Il calciatore, su cui il Bari ha l'accordo, è chiuso dalla presenza in rosa del numero massimo già di over. Servono cessioni, oppure dei sacrifici in termini di taglio e s ...