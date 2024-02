Il padre di Ilaria Salis | Pronto a querelare Salvini per diffamazione

ROMA- “Ci faremo dare opportuna procura da Ilaria perché, a seguito delle dichiarazione lesive ...per diffamazione”: è quanto ha detto all’ANSA Roberto Salis, il padre della 39enne milanese in ...Roberto, il padre di Ilaria Salis, la maestra 39enne detenuta in Ungheria da quasi un anno con l’accusa di aver partecipato all’aggressione a un gruppo di neonazisti, è pronto a querelare per diffamaz ...Pare dirigersi verso un possibile ricorso in tribunale la controversia tra la famiglia Salis e la Lega circa l'assalto contro un gazebo leghista ...